搶搭川金會熱潮 星國餐廳推「火箭人捲餅」

新加坡餐廳為迎接「川金會」，推出川普捲餅、火箭人捲餅等創意菜色。（路透）

2018-06-10 20:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和北韓領袖金正恩的歷史性峰會即將揭開序幕，身為東道主的新加坡也陷入一陣「川金」熱潮。法新社報導，當地多家餐廳、酒吧發揮無限創意，推出五花八門的峰會主題套餐，意外為這場政治盛事增添趣味。

據報導，墨西哥餐廳「Lucha Loco」應景推出名為「川普捲」（El Trumpo）的墨西哥捲，裡面夾著牛肉、酸黃瓜和番茄醬；另一款墨西哥捲則以美朝關係緊張時，川普為金正恩取的暱稱「火箭人」（Rocket Man）為名，餡料則是道地的韓國炸雞和泡菜。

星國民眾最愛的椰漿飯也出現「特別版」，例如，「Harmony Nasi Lemak」餐廳熱賣中的「川金椰漿飯」，加入乾式熟成牛排及泡菜等美朝兩國飲食元素。店老闆還在門口掛上仿川普口號「讓美國再次偉大」的標語「讓和諧再次偉大」，祝福峰會圓滿成功。

此外，川普熱愛漢堡眾所皆知，多家餐廳也趁勢推出融合韓風的美式漢堡，加入泡菜不算稀奇，更有晚餐定價100美元（約3000台幣）起跳的頂級義式餐廳業者「Sinfonia」，推出峰會特別菜單「R.B.W」，以紅色（Red）、藍色（Blue）、白色（White）呼應美國和北韓的國旗顏色，菜色以高品質和牛和魚子醬為特色，據悉都是金正恩最愛的食物。

酒吧也趕上這波熱潮。新加坡逛街天堂「烏節路」（Orchard Road）的酒吧「Hopheads」，推出一款調和啤酒、龍舌蘭、健怡可樂和韓國燒酒，取名為「兄弟情深（Bromance）」的飲品，期許川普和金正恩透過會談建立情誼。

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