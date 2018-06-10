迎接川金會超嚴格安保 北韓官員挫咧等

北韓安保人員目前已抵達新加坡。（歐新社）

2018-06-10 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」即將在新加坡登場，主要是討論朝鮮半島無核化議題，但對北韓官員來說，他們的首要任務則是「保護領導人金正恩」。

《路透》報導，將在12日舉行的川金會，其安保措施可能將會超過4月27日的兩韓首腦會議「文金會」；文金會當時，金正恩坐在賓士車上，車外有12名北韓保安人員跟著車奔跑，這個場景給外界留下深刻印象。

南韓體育大學（Korea National Sport University）教授金斗鉉（Kim Doo-hyun，音譯）表示，這是金正恩首次訪問中國、南韓以外的地區，北韓官員絕對會盡力防止突發事故發生，由於「川金會」的時間和地點已對外公布，他認為金正恩的安全防護將比其他VIP更要嚴密，並推測，北韓對新加坡在安保的要求，會比美國還多。

南韓知名安保公司「Top Guard」的執行長Chae Kyou-chir表示，這次峰會可能會看到前所未有的陸海空保護規模，「金正恩在他的國家被奉為神，但在北韓之外，由於他的政權運作方式，一直受到敵視，這足以讓北韓官員對安保感到顧慮」。

世界朝鮮問題研究所（World Institute for North Korean Studies）所長安江日（Ahn Chan-Il）認為，金正恩可能會帶來美女保鑣，來展現一個平易近人的形象。

金正恩主要幕僚高官、北韓國務委員會部長金昌善（Kim Chang Son）在與美國官員的會談結束後，上週曾被目擊出現在北京，而金昌善在搭機前往新加坡時，被日本媒體《TBS》拍到文件，上頭寫著：「為了保證峰會成功，第一和第二的優先事項，將是確保金正恩主席的安全」。