中國山寨獅身人面像又重組 埃及痛批：極其無禮

2016年因埃及抗議而拆除的山寨人面獅身像，傳出再度組裝回去，令埃及十分憤怒。（路透）

2018-06-10 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北石家莊的山寨人面獅身像，2年前因埃及向聯合國教科文組織投訴而拆除，近日卻又傳出山寨人面獅身像準備重新組裝，引發埃及國內的憤怒。

綜合外媒報導，中國河北省的石家莊市，在2014年以1：1的比例仿造埃及「獅身人面像」，引發埃及強烈的不滿；埃及古物部部長認為，山寨版人面獅身像細節處理粗糙，與原版差距大，會影響到遊客對埃及古文物原貌的瞭解失真，褻瀆埃及文化遺產，同時中國的山寨行為，明顯觸犯聯合國於1974年締下的世界文化和自然遺產保護公約，要求中國索賠，或自行將仿製品拆除。

該園區辯稱是拍戲用的臨時性場景，拍攝完了就拆除改景，2016年將「人面」拆卸下來，此後該人面獅身像就一直維持身首分離的形態，但傳出近日園方又再度將山寨人面獅身像重組，有施工人員指出，此次工程不僅是將「人面」和「獅身」接在一起，還將進行一些改造工作，至於改造細節，工人並不清楚。

據《俄羅斯衛星網》報導，山寨人面獅身像重新組建，再度引發了埃及國內憤怒的浪潮，埃及文物部表示，準備重新向聯合國教科文組織和中國外交部提出拆除山寨品，痛批此舉是對埃及文明遺產極其無禮的態度。

不過，除了河北石家莊，中國山寨人面獅身像也出現在甘肅蘭州、安徽滁州等地。