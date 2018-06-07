杏林鷹眼！醫生看電視發現「異樣凸起」 隔空救人一命

紐約一名醫師隔空拯救了一位病人。（圖擷自ABC News）

2018-06-07 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名醫師，在收看電視節目時，發現節目中一名女來賓的脖子上有「異樣凸起的腫塊」，懷疑她罹患癌症，無奈節目並未透露該名女子姓名，因此醫生只好錄影上傳社交網站，希望大家能一傳十、十傳百，經過層層轉載，該名女事主終於看到，事後趕緊到醫院檢查，確診為甲狀腺癌。

據《ABC News》報導，耳鼻喉科醫師沃伊特（Erich Voigt）不久前在收看電視頻道時，發現節目中一名女性脖子上有「異樣腫塊」，最後間接拯救了該名女子的生命。

醫師受訪時指出，他身為一個頭部、頸部的外科醫師，需要常常注意這些部位的細節，當時他看到這名女子脖子上的腫塊，憑藉醫生的專業，懷疑這名女子很可能罹患癌症，因此他錄製電視中一小段畫面，希望透過社群媒體的力量，讓該名女子知道她左邊的甲狀腺上長了一個腫塊，希望她最好去醫院檢查。

當時他在自己的臉書上寫道：「我不知道她是否清楚了解，只希望它屬良性。」影片經過轉傳後，順利讓該位女事主麥可吉尼斯（Nicole McGuinness）看到。

麥可吉尼斯驚訝之餘，立刻到醫院做檢查，確定罹患甲狀腺癌，而在此之前，麥可吉尼斯其實曾罹患過腦癌，她表示從沒預期過自己會2度罹癌，她十分激動的向醫師沃伊特說：「我認為這是一個奇蹟，我無法用言語表達我有多麼感謝你！」

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