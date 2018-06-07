沒有和他國領袖做過這件事...普廷：只有他幫我慶生

2018-06-07 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日接受專訪透露，中國主席習近平是唯一陪他過生日的國家領導人，那次他們喝了伏特加、吃了點香腸，場面相當和諧。

普廷近日接受中國中央廣播電視總台台長慎海雄專訪提到，習近平是唯一陪他慶生過的國家領導人，那次的生日他們過得很簡單，當天結束了一天的行程後，習近平特地為他慶祝生日，他們一起愉快地喝了伏特加、小啖了香腸等等，普廷回憶道，至今除了習近平，他沒有和他國領導人有過這種關係，這件事讓普廷印象相當深刻。