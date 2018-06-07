美參院版國防授權法 呼籲美軍參與台灣漢光演習

美國參議院軍事委員會週二公布參議院版國防授權法草案，條文內容包括要求美軍適當參加台灣漢光演習。圖為金門防衛指揮部執行漢光演習實兵操演。（資料照）

2018-06-07 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院軍事委員會週二公布參議院版國防授權法草案，條文內容包括要求美軍適當參加台灣漢光演習，並且要求美國國防部長應考慮派遣美軍醫療船赴台，藉此擴大台美人道救援合作。

綜合媒體報導，美國參議院軍事委員會於5月24日表決通過參院版2019財政年度國防授權法草案，草案內容今天正式對外公開，國防授權法草案1243條款表達「參議院關於台灣的意見」，表示《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係重要基石，美國應加強與台灣的防務合作，支持台灣維持足夠防禦能力，尤其是不對稱及海面下作戰能力，改善對台軍售可預測性，並即時地對台灣提出的採購需求做出回應。

條款中也指出，美國國防部長應該推動關於強化台灣安全之交流，包括美軍參與台灣軍事漢光演習；要求台灣參與美國軍事演習；依據《台灣旅行法》展開美台高級防務官員及軍事將領交流。另外，美國與台灣應該擴大人道救援及災難救助合作，應考慮支持美國海軍醫院船訪台，作為年度「太平洋夥伴」計畫的一部分，藉此改善台美之間應對災難救助的合作。