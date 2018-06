剛砸巨資翻修完成 倫敦文華東方酒店失火

2018-06-07 00:38

〔編譯張沛元/綜合報導〕英國倫敦五星級飯店文華東方(Mandarin Oriental)6日屋頂失火,當局出動20輛消防車與動員120名消防隊員滅火。目前還不清楚火災發生原因。

該飯店位於倫敦市中心的騎士橋附近,從屋頂竄出的煙霧清晰可見。警方表示,該飯店已疏散淨空,但目前還不知道是否有人受傷。

倫敦文華東方飯店是倫敦最頂級的豪華飯店之一,近期耗資數百萬英鎊完成大翻修,上個月才重新開幕,沒想到今天就發生火警。

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD