偷父親信用卡賭博 13歲男童慘輸300多萬元

英國13歲男童偷拿爸爸的信用卡去網路賭博，最慘的時候一週內就輸掉6萬英鎊（約新台幣238萬元），最後總共輸了8萬英鎊（約新台幣317萬元）。英鎊示意圖。（彭博）

2018-06-04 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕富爸爸與敗家子！英國蘭開夏郡1名13歲男童，在和爸爸去倫敦溫布利看足球時，偶然間看到線上賭博網站的廣告，由於他父親在某間公司當主管，所以男童就偷拿爸爸的信用卡去投注，最慘的時候一週內就輸掉6萬英鎊（約新台幣238萬元），最後總共輸了8萬英鎊（約新台幣317萬元）。

據《鏡報》報導，男童先用智慧型手機為父親的信用卡拍照，之後在賭博網站註冊時，輸入了爸爸的姓名、地址、出生日期和信用卡資訊，然後點選「已滿18歲」，就能通過註冊並開始投注。

幾天之內，男孩就迷上賭博的快感，一開始他贏了很多錢，這讓男童越賭越大，每次賭注高達3000英鎊（約新台幣12萬元），每週投注數百次。男孩表示，他之前不知道賭博如同抽菸、喝酒或吸毒能讓人上癮，他只是覺得很有趣，而且有賺錢的感覺。

男童賭博6個月後，他父親接到銀行電話詢問，才發現自己的孩子竟然偷拿信用卡去投注，當時的損失為2萬英鎊（約新台幣80萬元），經過與男孩詳談並求助心理治療後，父母相信他已經吸取了教訓。然而過了幾個月後男童又偷卡賭博，這次累積的賭癮瞬間爆發，在一個星期內輸光6萬英鎊。

男孩的舉動讓父母傷心至極，不再相信自己的兒子了。男童說，他覺得爸爸的生意做得很好，以為父親不太可能發現。如今這位揮霍的敗家小孩已經長成15歲的少年了，他坦言對自己所做的事情感到抱歉，他覺得自己毀了一切，家庭的感情永遠無法回到從前。

原來少年父親的公司月營業額在3萬英鎊上下（約新台幣120萬元），兒子那次輸光6萬英鎊後，爸爸曾認真考慮失去房子的可能，後來藉由貸款才慢慢償還。

浪子回頭的少年現在想要出來提醒其他家庭有關網路賭博的危險性，畢竟英國政府統計顯示，國內有2萬5000名11歲至16歲的青少年中沉溺於賭博。少年的父親則說，自己家已經算是幸運，因為其他家境沒那麼好的孩子，若得了賭癮可能會走上偷竊或借高利貸的不歸路。