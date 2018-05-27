一帶一路再踢鐵板？大馬新總理：中資鐵路重談

92歲的馬來西亞新任總理馬哈地兌現選前承諾，宣布將重新談判中馬一帶一路合作。（美聯社）

2018-05-27 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕92歲的馬來西亞新任總理馬哈地（Mahathir Mohamad），在競選期間都多次質疑前朝與中國的一帶一路合作，認為與中國簽訂許多高額的建設徒增國債，當選後，馬哈地兌現他的競選承諾，宣布將重新談判中馬一帶一路合作。

據《路透》報導，馬來西亞新任總理馬哈地接受當地財經媒體《The Edge》時指出，將對去年8月開工中資鐵路「東岸鐵路線」重新進行談判，「東岸鐵路線」全線總長688公里，從泰國邊境沿馬來亞半島東岸鋪設至麻六甲海峽西部，經費總額達140億美元（約新台幣4219億元），是馬來西亞最大的交通建設，由中國國營企業「中國交通建設」承包，也是中國一帶一路計畫中的重要組成部分。

馬哈地批評：「該項目將對我們的經濟造成極大傷害」、「他（納吉布，馬來西亞前總理）非常清楚，東海岸鐵路線不是我們所能負擔得起的，它達不到任何目的，也會不給我們任何回報。」

馬哈地說，馬來西亞國債超過了1兆馬幣（約新台幣8兆），佔GDP（國內生產毛額）80%，如果取消這些龐大的項目，可以一口氣減少2000億馬幣（約合新台幣1.61兆）的負債；

馬哈地曾表示，執政後會重新檢視前朝遺留的所有事物，其中就包括與中國經貿合作，有日本專家就指出，「東岸鐵路線」很可能第一個被拿出來檢討。

除了中資「東岸鐵路線」外，馬哈地透露與新加坡簽訂的「新隆高鐵」也會重新考慮，不過如果退出恐付出龐大的違約金，「我們正在研究如何降低退出的違約金。」目前正在招標中「新隆高鐵」總價約170億美元，將連接新加坡與吉隆坡，落成後兩城行車時間可縮短為90分鐘，原計畫室在2026年通車。