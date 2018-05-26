美又傳校園槍擊！英勇老師奪槍救學生身中多彈

美國印第安納州諾布爾斯維爾西部中學（Noblesville West Middle School）發生槍擊案，教師希曼（Jason Seaman）英勇上前奪槍並制伏歹徒。（法新社）

2018-05-26 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國又發生校園槍擊！印第安納州諾布爾斯維爾西部中學（Noblesville West Middle School），於當地時間25日上午9時（台灣時間25日晚間9時）遭歹徒闖入開槍，現場教師希曼（Jason Seaman）見狀英勇上前奪槍並制伏歹徒，雖然自己也身中多彈，但成功將傷害減到最小，只有2人受傷且無生命大礙。

據《紐約郵報》報導，7年級學生斯通布雷克（Ethan Stonebraker）心有餘悸地回想，29歲的理科老師希曼看到歹徒時立刻跑過去，從對方手裡奪過1把槍，並把槍手壓制在地。斯通布雷克說，如果沒有老師，肯定會有更多人受傷。

警方尚未透露嫌犯身分，但據信是1名學生帶著2把槍進入教室行兇。整起事件中造成1名13歲女學生和教師希曼受傷，其中希曼的腹部、臀部和前臂都遭槍擊，最後仍設法奪槍並制服歹徒。

外界在關心英勇的教師時，發現希曼於2007至2010年間，是南伊利諾伊斯大學的美式足球校隊，在隊史上創下單場最多擒抱成功的紀錄。曾當過希曼教練的基爾（Jerry Kill）表示，希曼一直都是個無私的人。