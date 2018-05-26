奇景難得一見！全球最矮小隻馬和最高大隻馬

金氏世界紀錄最矮的成年馬做「拇指姑娘（Thumbelina）」，身高只有44.5公分。和牠拍照的是前金氏世界紀錄最高馬匹「雷達」。（圖擷自＠aww2cute推特）

2018-05-26 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕馬有跑得快跑得慢，自然也有最高和最矮的分別。金氏世界紀錄全球最高的馬匹名為「大傑克（Big Jake）」，身高達到210.2公分；而最矮的成年馬匹則叫做「拇指姑娘（Thumbelina）」，身高只有44.5公分。

據《CNN》報導，大傑克來自馬匹中最強壯和最重的品種，也就是比利時馬。牠的主人吉爾伯特（Jerry Gilbert）在威斯康辛州和家族一起經營牧場，吉爾伯特透露，大傑克最初是親友當成小馬兒買下，但後來長得太大了，所以親戚就轉手給他。

當大傑克長到7、8歲左右，人們才意識到牠可能是世界上最高的馬。吉爾伯特說，他最後在2010年聯繫金氏世界紀錄，當時大傑克約9歲左右，成功通過認證並以210.2公分的身高成為「金氏世界紀錄保持馬」。

而世界上最矮的馬拇指姑娘，則是一匹棕色母馬，牠在密蘇里州聖路易的一座農場出生時，身高只有6英吋（約15公分），因為牠患有侏儒症。負責照顧小小馬匹的戈斯林（Michael Goessling）說，當時他原本以為有隻老鼠在地上，結果拇指姑娘突然站起來了，他完全不敢相信自己看到了什麼。

2002年，拇指姑娘以44.5公分的身高，被金氏世界紀錄認證為全球最矮的馬。事實上，一般剛出生馬匹身高在50公分左右，但拇指姑娘長了一輩子都沒辦法長到那樣的高度。由於太過矮小，許多人擔心起拇指姑娘的健康，但牠一路平平安安地活著，而且還當起輔助治療動物，撫慰那些癌症與燒燙傷幼童的心靈。