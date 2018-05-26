婦人睡夢中遭蛇咬 女兒喝下毒母奶雙亡

印度一名35歲婦人在睡夢中被一條蛇咬傷，醒來後在不知情的狀況下餵奶給她的3歲女兒吃下，之後兩人病倒，在送醫前宣告不治。（法新社資料照）

2018-05-26 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名35歲婦人在睡夢中被一條蛇咬傷，但她沒有意識到自己被咬，醒來後在不知情的狀況下，餵奶給她的3歲女兒，之後兩人病倒，送醫前雙雙宣告不治。

《法新社》報導，印度警官辛赫（Vijay Singh）表示，北方省（Uttar Pradesh）的婦人和3歲女兒24日病倒，送達醫院前死亡。家人曾在另一個房間裡發現蛇，但這條蛇最終逃脫。

該警官補充說，將對母女倆進行驗屍，並已經將此事件視為意外死亡案件。

報導提到，印度大約擁有300種蛇類，其中有60種是具有高度毒性，包括印度眼鏡蛇（Indian cobra）、印度環蛇（krait）、鋸鱗蝰（Saw-scaled viper）和山蝰（Russell's viper）。

根據美國熱帶醫學和衛生學會（American Society of Tropical Medicine and Hygiene）在2011年的一項研究顯示，全球每年10萬起遭毒蛇咬死案例，印度就佔有4萬6000起。