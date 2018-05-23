專門替客「剝光光」 長髮正妹女大生傳月賺47K

2018-05-23 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市黃浦區一名長髮正妹女大生何南新，在一間餐廳兼職代客剝蝦，據說月收入至少破萬人民幣（約新台幣4萬7000元），讓人聽了好羨慕。何女接受《梨視頻》訪問時，謙虛地說，靠自己的勞力吃飯，是很有意義的事。

《梨視頻》報導，目前正值小龍蝦旺季，就有一間餐廳提供「專人戴手套剝蝦服務」，何女便是其中一名剝蝦員。何女表示，「我現在是大四，專業是服裝設計，除了我以外，還有另外一個剝蝦員，也是學生」。

報導指出，若有客人使用這項服務，就得加收15%服務費，但該筆費用會「直接歸剝蝦員所有」。何女透露，「如果每天都來的話，每個月工資大概會達到5位數」，並稱2天即可學會剝蝦，選擇這項服務的，基本上以男性居多。

報導提到，店長指出，有些年輕人來用餐，可能會想邊吃邊玩手遊，但剝小龍蝦不只會弄髒手，還挺麻煩的，所以才推出剝蝦服務。這樣一來，「他們就可以手不用停，然後依然能吃到蝦了」。

報導提及，不過，有顧客擔心，找陌生人幫忙剝蝦，場面可能會尷尬，甚至懷疑「這僅是招攬顧客的噱頭」；但何女認為，「我覺得我現在做的工作，是靠我自己的勞力吃飯，有更多機會去接觸形形色色的人，我覺得是很有意義的一件事情」。