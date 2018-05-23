金正恩態度丕變和習近平有關？ 美專家斷定「絕非巧合」

川普表示「川金會」可能會延後舉行甚至取消，美國專家認為金正恩（見圖）態度丕變就是和習近平有所關聯，且絕非巧合。（歐新社資料照）

2018-05-23 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日在接待來訪的南韓總統文在寅時暗示，「川金會」可能會延後舉行甚至取消，並暗示北韓會有如此轉變，很有可能是受到習近平影響，令全球譁然。美國華盛頓智庫戰略暨國際研究中心資深研究員博斯科（Joseph Bosco）也推斷，金正恩態度丕變就是和習近平有所關聯，且絕非巧合。

根據《美國之音》報導，博斯科指出，以前習近平和金正恩沒見過面，但他們卻在幾週內兩度會面，很明顯地是和這些會議及談判有關係。博斯科認為，先前北韓和南韓說過，他們能理解美韓軍演屬於防禦性質，不會影響峰會，但金正恩在結束中國訪問後，北韓又突然說「軍演會影響北韓安全」，中間的轉變令人很難想像這與習金會面無關。

博斯科強調，一但川普與金正恩達成協議，中國就失去了幾十年來制衡美國的優勢，也就是操控北韓核威脅的能力。除此之外，中國更擔心的是美國可能會推翻金正恩政權，先前川普對北韓人權問題的關注，美國國安顧問波頓（John Bolton）與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的強硬立場也是中國對此擔憂的原因之一。