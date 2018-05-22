無藥可治！尼帕病毒疫情蔓延 印度已10死逾90隔離

印度南部喀拉拉邦（Kerala）爆發無藥可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情，這種由果蝠傳染的罕見病毒已造成10人死亡、逾90人隔離。（法新社）

2018-05-22 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部喀拉拉邦（Kerala）爆發無藥可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情，這種由果蝠傳染的罕見病毒已造成10人死亡、逾90人隔離。

綜合外媒報導，喀拉拉邦衛生部長夏爾賈（K.K. Shailaja）指出，上週五科澤科德（Kozhikode）出現首起死亡病例；當局送驗18件檢體，有12人呈現陽性反應，其中10人已身亡，剩下重病的2人正被密切監控。另有94名民眾曾與死者接觸過，都已被隔離。

當地政府官員表示，有3個死亡病例來自同一個家庭，調查人員在他們家附近的一口井中發現蝙蝠屍體，懷疑是遭其感染，當局已封閉這口井並疏散附近居民。此外，照護這個家庭的護士也遭感染病逝。

世界衛生組織（WHO）指出，尼帕病毒1998年在馬來西亞首次現蹤，後來孟加拉、印度也曾出現疫情，累計死亡超過260人，罹病後死亡率近70%。WHO先前已將尼帕病毒列為可導致嚴重國際疫情爆發的8大疾病之一，其他還有伊波拉和茲卡病毒也在列。

尼帕病毒患者會出現類似流感症狀，包括呼吸困難、發燒、頭痛、嗜睡等，還有腦部發炎和昏迷等症狀。由於目前尚無疫苗，感染後多半只能以支持性的特別護理緩和病情。

當地官員已呼籲民眾採取預防措施，包括不要吃掉在地上的水果或生飲椰棗汁。