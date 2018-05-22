中國網友問「為何搶我們石油？」 俄使館小編回應超嗆

2018-05-22 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐中國大使館18日在官方微博上發表1則貼文，觀光宣傳俄羅斯的博物館，有中國網友在該篇文章下留言翻起中俄間的歷史舊帳，更質問俄羅斯「為甚麼要在南海搶我們的石油？」，俄羅斯駐中大使館竟回嗆「還要問你嗎？」，引起中國網友熱議。

俄羅斯駐中國大使館18日在官方微博上發文，介紹俄羅斯5月18日的「博物館之夜」活動，引來了中國網友在留言區詢問一些與博物館活動無關，較具爭議性的問題。

其中網友「牛小甲」質問俄羅斯，「為甚麼要在南海搶我們的石油？」，俄羅斯駐中大使館的小編竟直接回嗆「還要問你嗎？」；另1名網友「ceshil999」則翻起歷史舊帳，要求俄羅斯應按照《中俄北京條約》的規定，將圖們江出海口歸還給中國，大使館小編則嘲諷「想得美啊你」；還有網友大罵俄羅斯人都「不是東西」，大使館小編也只是冷淡回應「你說完了嗎？」，這位回答極具爭議性的大使館小編，在微博上掀起軒然大波。

事發後這篇宣傳文章與底下留言已經一併遭到刪除，不過不清楚是俄羅斯駐中大使館親自刪除，還是由微博方面刪除，俄羅斯駐中大使館也尚未對此事件發表意見，北京外交界人士則透露，這名小編應該是熟悉中文的中國籍員工。而俄羅斯大使館小編的爭議發言，也早就被中國網友截圖，在網路上廣為流傳。