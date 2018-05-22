女記者揭弊被列黑名單 大馬變天後受名人般待遇

2018-05-22 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕出生於馬來西亞的英國籍調查記者魯卡瑟（Clare Rewcastle Brown），因為揭發馬來西亞政府貪腐弊案，多年來飽受騷擾和誹謗，但她的行為卻成為推動大馬變天的助力。

《法新社》報導，5月9日這場歷史性大選後，大馬出現旋風般的變化，多年來被列為黑名單的魯卡瑟，重返大馬時受到名人般待遇，過去一家常批評她的大馬媒體專訪了魯卡瑟，還把報導放上週一頭版，不少認出她的大馬民眾對她表示謝意並搶和她合照，還有更多人在社群媒體上大力讚揚她。

對於這一切沒人比魯卡瑟本人更訝異。她預期，改革派政府清理門戶，將會揭發更多貪腐和弊案。「現在即將爆出的還很多...目睹這些事情發生，大家全都目瞪口呆。」

2015年，魯卡瑟發布的「砂勞越報告」（Sarawak Report）在大馬投下震撼彈，她在報告中揭發，近7億美元（新台幣約211億元）資金被匯往前總理納吉布（Najib Razak）的銀行帳戶內。

這讓原本被控挪用大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）數十億美元的納吉布和他的親信，更加招架不住，大醜聞最終導致執政黨敗選，終結了掌權60多年、日益腐敗的政府。納吉布已遭到調查，預料將被起訴。