教宗方濟各：同性戀者沒問題 是天主如此造你

男同志克魯茲透露，教宗對他說「你是同性戀並不重要。天主如此造你，也愛這樣的你。」（美聯社）

2018-05-21 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名曾遭神父性侵的受害男同志日前獲教宗方濟各（Pope Francis）私下接見，他事後透露，教宗在談話時告訴他，「你是同性戀並不重要。天主如此造你，也愛這樣的你。」

綜合外媒報導，曾被神父性侵過的男同志克魯茲（Juan Carlos Cruz）兩週前獲教宗接見，他談到過去曾被智利最惡名昭彰的戀童神父卡拉迪馬（Fernando Karadima）性侵，但由於他是一名男同志，因此事件被主教掩蓋。

克魯茲表示，教宗在談話中告訴他，「你是同性戀並不重要。天主如此造你，也愛這樣的你，我不在乎（你是同志）。教宗愛著這樣的你，你必須對你自己感到滿意。」

針對克魯茲轉述，許多媒體向教廷求證，不過目前教廷發言人柏克（Greg Burke）還沒有回應。

卡拉迪馬在2011年被梵蒂岡判處有罪，目前已87歲。至於教廷對於同性戀的態度，天主教義認為，所有異性戀以外的性傾向都是罪，不過教宗方濟各過去曾多次表達對同性戀的開放包容態度。教宗曾在2013年7月被問到教廷中有「同志遊說者」的看法，當時他表示，「我憑什麼批判他們？」