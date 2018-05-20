愛爾蘭25日公投是否修憲容許墮胎 最新民調：可望過半

愛爾蘭將於本月25日舉行墮胎自由化公投，最新民調指出，廢除禁止墮胎的憲法修正案的支持率有望達到58%。圖為愛爾蘭路人經過支持修法標語。（路透）

2018-05-20 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭憲法規定禁止墮胎已實施35年，本月25日將為廢除禁止墮胎舉行公投，最新民調指出，支持憲法修正案有望達58%；這條憲法禁令今年有機會走入歷史。

根據《路透》報導，最新民調指出，愛爾蘭墮胎合法化的可能性相當大，民調機構「Red C」於5月10日至5月16日做的民調指出，有56%受訪者支持放寬墮胎限制，27%反對，14%尚未決定。另一家民調機構「Behaviour & Attitudes」於5月3日至5月15日做出的民調則指出，有52%贊成，24%反對，19%尚未決定。

報導引述「Red C」執行長的說法，強調除非在投票之前發生重大相關事件，否則贊成放寬限制的比率最終應該會落在56%到58%左右，至於在民調時「尚未決定」的人，他估計大部分都會選擇「反對」。

愛爾蘭自1983年起通過禁止墮胎的憲法修正案，5年前才准許國內婦女在生命受到威脅的狀況合法終止妊娠，非法墮胎最高可被處14年徒刑，公投若同意廢除禁止墮胎的憲法修正案，估計能改變愛爾蘭數十萬女性的未來，也反映天主教會在愛爾蘭的影響力逐漸下降。