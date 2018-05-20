糗！揚言殺台灣人 中國女留學生被送進瘋人院...

女學生自稱不想回到中國。（圖擷自當事人臉書）

2018-05-20 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕糗了！一名在澳洲讀書的中國女留學生，最近因不滿台灣同學稱自己「不是中國人」，竟爆氣在臉書上揚言「我真想殺了他們！」台灣同學嚇到報警，最後中國女學生被勒令退學，還一度被澳洲警方關進精神病院，19日被遣返回中國。

綜合媒體報導，中國女學生的臉書用戶名為「C.N. Hsu」，她在本月10日發文稱「我們學校好幾個台獨同學都說自己不是中國人，我真想殺了他們」，並不滿表示，她的老師稱台灣在1972年承認共匪後就獨立、香港1997年英軍撤出香港後就已獨立，直說「我差點沒被氣死」。根據「C.N. Hsu」的臉書，她自稱被勒令退學，還被警方「關瘋人院」好幾天，而她「出院」後，19日被遣送回中國。

雖然她不滿台灣人言論，但「C.N. Hsu」卻又說道，不想回共匪淪陷區（指中國），也不希望過著沒有臉書、Google、YouTube、Instagram、推特、tumblr及Yahoo的生活，另外也說不願吸暗無天日的空氣，最好能到雪梨台灣外省人的公司工作，「一想到今天就要被遣返，徹夜未眠。」

根據「C.N. Hsu」臉書，她雖然來自中國南京，但自稱「澳洲中國國民黨議員」，雖然反對台獨，但卻又不認同中共，還曾發文認為「中華民國才代表中國」。

中國女學生揚言殺台灣同學。（圖擷自當事人臉書）