前妻仗勢欺人遭起底 中國官員涉貪被查辦

前妻以「嚴書記」名義狐假虎威，要求園方開除女兒的教師，對話擷圖掀起滿城風雨，傳曾任統戰主管的嚴春風目前被查辦。（圖擷取自人民網）

2018-05-19 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省廣安市委副書記嚴春風聲稱，前妻紅杏出牆，因此已離婚5年，2人稚女與前妻同住，就讀成都1間幼兒園，不料，前妻卻以他的名義狐假虎威，要求園方開除女兒的教師，對話擷圖掀起滿城風雨，而曾任統戰主管的嚴春風目前被查辦。

綜合外媒報導，本月在中國通訊軟體微信的朋友圈中，流傳來自四川成都金蘋果幼兒園家長群組的對話擷圖，內容可見李姓媽媽稱自己的女兒能就讀，是靠關係內定，並對於女兒被老師處罰座位獨坐感到不滿，以「嚴書記」的名義要求教師道歉、命令園方開除老師。

對話擷圖傳開後，幼兒園回應沒有教師因此受到開除；而中國四川省委組織部也傳出1份來自廣安市委副書記嚴春風的聲明，內容談到嚴姓書記與李姓女子已離婚5年，女兒監護權歸對方所有，對於前妻的所作所為全然不知情，也沒有干涉女兒就學資格，更沒有仗勢要求教師道歉，或命令園方開除教師的事件。

許多中國網友在網路上爆料，嚴男與李女並沒有離婚，而且2人還有1個3歲的兒子；更有網友指出，嚴男資產雄厚，在四川擁有許多房地產，而李女名下則有5間公司的股權；今（18）日傳出，中國四川省廣安市委副書記嚴春風因捲入違反法紀情事，情節重大，正在接受官方調查，有中國網友對此認為，嚴男係因涉貪被查辦，他過去曾任統戰主管。