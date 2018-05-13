乘客車上尿尿？ 司機涉敲詐 Uber傳出清潔費騙局怪招

2018-05-13 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨23歲女子尼基（Nikki）日前抗議，搭乘Uber後兩個星期，銀行帳戶突然被扣了一筆高達澳幣150元（約台幣3300元）的清潔費，她詢問Uber公司，被告知是司機發現車上有尿液而收取的費用。尼基強烈否認，並表示自己是Uber「清潔費騙局」的最新受害者。

據《澳洲新聞網》報導，4月27日晚上，尼基下班後搭乘Uber從雪梨中央商業區（CBD）返回雪梨郊區凱利維爾（Kellyville）。事隔兩周，她發現自己的銀行帳戶裡無端被扣款了澳幣150元（約台幣3300元）。經過尼基的詢問，公司提供了一張車子後座遭不明液體弄髒的照片，並回覆稱「司機發現車上有尿液」，因此收取清潔費。

尼基認為這是一場騙局。她表示當天因為下大雨，她搭車前曾坐在公園一張潮濕的椅子上，因此車上留下的是水漬而非尿液。她更強調自己當時並沒有喝醉，且Uber無法證明座椅上的液體究竟是什麼。尼基質疑這是Uber司機利用她淋濕的處境，心懷不軌的向她收取清潔費。經過千辛萬苦的追討後，尼基最終獲得了退款。

報導指出，一位匿名的前Uber駕駛表示，「司機千方百計敲詐一些毫無戒心的乘客，在他們當中已經成了一種次文化」。其中，150元的清潔費是最常見的一種，司機在乘客下車後故意製造一些髒亂，然後進行敲詐。這位匿名爆料的前司機還指出，有一種方法是先在座位上鋪上保鮮膜，再灑出一灌湯，製造嘔吐過後的場景來收取清潔費，而且不會真的弄髒車子。

類似的手法層出不窮，「Uberpeople」論壇上還曾出現過一則「敲詐請益文章」，標題為「想讓乘客嘔吐然後收取費用，氣味上有什麼建議嗎？」這則文章吸引了36個回覆和800多次瀏覽，顯然成為了司機間的一種歪風。

尼基分享自己的被坑經驗，並提醒其他乘客提高警覺，她指出獨自搭乘時最好記得拍照，否則要反駁司機的不當指控並追討退款，難度相當高。