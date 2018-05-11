證實8架共機雙向繞台 日自衛隊緊急升空拍照

日本防衛省統合幕僚監部11日晚間發表中國軍機飛行報告，指出解放軍出動2架轟6K戰機由北往南飛過宮古海域。（圖擷取自日本防衛省）

2018-05-11 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國空軍發言人申進科今（11）日指出，解放軍出動蘇愷35、轟6K、殲11等軍機雙向繞行台灣；日本防衛省證實這項消息，並指出共有8架中國軍機進行這項勤務，其中3架被緊急升空的日本自衛隊拍下來。

日本防衛省統合幕僚監部11日晚間發表中國軍機飛行報告，指出解放軍出動2架轟6K戰機由北往南飛過宮古海域，並朝巴士海峽方向前進，另有2架轟6K戰機、1架圖154軍機、1架運8軍機與2架不明戰機，沿反方向飛行，緊急升空的日本自衛隊拍下轟6K、圖154與運8軍機的影像。

日本防衛省提到的2架不明戰機，疑為解放軍蘇35與殲11戰機；中國空軍發言人申進科對此提到，轟炸機分別從台灣南北兩端雙向飛行，蘇愷35則首次飛越巴士海峽，見證了空軍新型戰機在海上實戰訓練中不斷飛出新航跡，提升了機動能力，檢驗了實戰能力。

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日本防衛省統合幕僚監部報告

中國空軍發言人申進科今（11）日指出，解放軍出動蘇愷35、轟6K、殲11等軍機雙向繞行台灣，日本防衛省證實這項消息。（圖擷取自日本防衛省）

緊急升空的日本自衛隊拍下轟6K、圖154與運8軍機的影像。（圖擷取自日本防衛省）