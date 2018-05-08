Be Best！梅蘭妮亞啟動白宮新計畫 卻又陷抄襲風波

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）週一宣布她的首個官方倡議行動「成為最好」（Be Best），關注兒童情緒和身體成長。（美聯社）

2018-05-08 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）週一宣布她的首個官方倡議行動「成為最好」（Be Best），旨在關注兒童情緒和成長，沒想到因此陷入抄襲風波，該計畫的宣導小冊子長得和歐巴馬政府出版一本手冊極為相似。

綜合外媒報導，在入主白宮16個月後，梅蘭妮亞週一在白宮玫瑰園宣布「成為最好」計畫，她說，她將聚焦於一系列促進兒童成長的計畫，從幫助接觸鴉片類藥物的嬰兒到在網路上幫助保護兒童等，這些計畫的目的是用於促進兒童向上發展並賦予權利。

梅蘭妮亞說，這些計畫的目標是「教育孩子懂得他們今天所面臨的問題」，「每個孩子都應當知道，肯定會犯錯，當他們要跌倒的時候，旁邊會有大人和朋友會扶他們一把。」

這項倡議計畫意外讓梅蘭妮亞又陷入新的抄襲風波，「成為最好」的宣導小冊子，和2014年歐巴馬政府時代，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）出版的小冊子，有驚人的相似。

《BBC》發現，在「成為最好」計畫網站上，這本網路安全手冊原本被稱是「由第一夫人梅蘭妮亞川普和聯邦貿易委員會編著」，被質疑抄襲後，改為「聯邦貿易委員會的手冊，由第一夫人梅蘭妮亞川普推廣。」

這並非梅蘭妮亞第一次被指抄襲，她2016年於共和黨大會發表演說，部分演講稿就是抄襲當時第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）2008年的演說內容。