只存在10分鐘！北京大學再現大字報批習近平

中國北京大學再現大字報，批中國國家主席習近平搞個人崇拜，可能使悲劇歷史重演。（資料照，美聯）

2018-05-08 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕距離學術自由很遠的北京大學，在5月4日當天，再現大字報，北大校友樊立勤手寫24頁大字報，大批習近平搞「個人崇拜」，把自己的名字和思想寫進黨章，修憲廢除國家領導人任期制，歷史悲劇可能重演；但這份大字報存約10分鐘就被撕毀，樊立勤也被警察、便衣、校方及學生圍住趕出校園。

《自由亞洲電台》報導，已經73歲的樊立勤是用毛筆寫下大字報，標題是《維護黨章，中國必須堅決反對搞個人崇拜堅守憲法，國家領導人必須實行任期制即限任制》，總共有24頁，張貼在北大生物樓、地質樓附近的三角地帶。

樊立勤在大字報中指出，毛澤東的個人崇拜讓中國人民歷經無數浩劫，社會陷入極端恐怖之中，在完全的和平年代餓死數千萬人，到毛澤東死去之時，經濟幾近全面崩潰；習近平正在大搞個人崇拜，廢除國家領導人任期制，歷史悲劇可能重演，國家甚至會出現分裂，人們應對此提高警惕。

他罵習近平貪戀權位如同吸上鴉片上癮，打著馬克思主義旗號教訓人，只是為了多掌權，長時間掌權。「這是惡劣的心理和行為，任何藉口都是站不住腳的，欺世盜名而已！」

當警察驅趕時，樊立勤一開始拒絕離開，大聲指「北大是思想自由，兼容並包的地方，搞成這個樣子，中國還有什麼前途啊」，但不敵優勢警力及校方，還是被趕出校門。

據了解，樊立勤是北大學生，曾因在校內反對迫害事件遭打斷腿，文革後留在北大任教，在80年代曾貼大字報呼籲知識分子、尤其是大學生入黨（共產黨），也曾出書講言論自由，屬於中國體制內的自由派，達不到自由派。