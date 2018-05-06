解放心靈！ 巴黎這個美術館開放裸體參觀（多圖）

巴黎的東京宮美術館開放民眾裸體參觀。（法新社）

2018-05-06 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎第十六區的現代美術館「東京宮」（Palais de Tokyo），最近向裸體主義者敞開了大門，開放民眾裸體參觀展間，共吸引了161名赤裸者入場，此舉得到巴黎天體藝術家協會（The Paris Naturist Association）讚揚。

綜合外媒報導，東京宮當地時間上週六舉行裸體看展活動，入場前先到更衣室放置衣服，隨後就可以進場隨意參觀，這是巴黎繼去年開放文森森林公園（Bois de Vincennes）給裸體者後，再次有空間開放給裸體主義者。

一位參展的男性裸體主義者表示，「這氣氛非常好。當然，在東京宮廣闊的空間裡，當你裸露身體時心態會感到脆弱，但也能因此有更特別的體驗。」23歲的巴黎學生瑪塔（Marta）補充，「尤其是與雕塑的互動，在有音樂的房間裡，人們的肢體動作像是在跳舞一樣。」

巴黎天體藝術家協會通訊主管佩內里（Julien Claude-Penegry）開心說，「大眾對於裸體的心態正在改變。裸體主義者正在克服障礙、妨礙的心態。」巴黎媒體也稱讚，東京宮的活動獲得巨大的成功。

161名民眾裸露身體參觀美術館。（法新社）

民眾相當自在。（法新社）

活動受到好評。（法新社）