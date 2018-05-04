馬航MH370遍尋不著 搜救隊發現2艘大型沉船

搜索團隊在馬航失蹤班機的任務上並無進展，卻在無意間發現2艘19世紀的大型商船殘骸。（法新社）

2018-05-04 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370班機失蹤近4年，鄰近海域的搜索行動將在6月結束，搜索隊在搜尋失蹤班機上雖無進展，卻在無意間發現2艘19世紀的帆式商船，據信沉沒時載運大量煤炭。

綜合外媒報導，搜索隊在印度洋離岸2300公里海域分別發現2艘商用帆船的殘骸，2船間隔約35公里。搜索隊員將探得的聲納與影像資訊交給專家分析，後者發現，2艘沉船船體分別由木材與鋼鐵構成，其後被認定皆屬19世紀的運煤船，船上可乘約30名船務人員。

報導指出，這2艘商船皆沉沒於「咆哮40度」（Roaring 40s）海域，此為水手對南緯40度至50度間海域的俗稱，由於該海域吹著西風，又被稱為「咆哮西風帶」。搜索人員還曾在其中艘1沉船上搜出1具「神秘箱子」，一度懷疑可能藏有貴重物品，但最終確定只是個普通的水箱。

海洋考古學家安德森博士（Dr. Ross Anderson）表示，其中1艘沈船疑因爆炸而沉沒，考量到載運大量煤炭這點，發生爆炸並不十分罕見。他說，另1艘沉船殘骸相對完整，直立在海床上。據悉，搜索團隊目前尚未擬定相關打撈計畫。

2014年3月，一架由吉隆坡飛往北京的馬航MH370班機，起飛後不到1個小時，就在馬來西亞與越南海域交界處失去聯絡，機上大部分是中國籍旅客，事後多達25個國家參與搜救，但始終沒有找到生還人員及飛機殘骸。