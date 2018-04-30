瞎密！降低褪黑激素分泌 LED路燈藍光恐致癌

英國與西班牙研究發現，LED路燈散發的藍光，恐降低褪黑激素的分泌，提高荷爾蒙有關癌症的罹患率。（資料照）

2018-04-30 07:18

手機、平板電腦…也會發藍光

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國與西班牙研究團隊發現，發光二極體（LED）路燈散發的藍光，恐降低大腦中褪黑激素的分泌，進而提高荷爾蒙有關癌症的罹患率，女性罹患乳癌的機率高出1.5倍，男性罹患攝護腺癌的機率則多2倍。研究人員指出，這項發現也可應用於會發出藍光的智慧型手機、平板電腦及LED廣告看板，「因為生理學原理相同」。

這份發表於「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives）期刊的研究，針對西班牙巴塞隆納與馬德里4千名年齡介於20至85歲的居民，進行健康與流行病學的資料比對，其中2千人為乳癌或攝護腺癌患者，另外2千人為對照組。

男罹攝護腺癌 女患乳癌機率高

巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）發現，夜晚暴露於戶外藍光較多的女性，罹患乳癌的機率比暴露較少者高1.5倍；至於男性，暴露較高者罹患攝護腺癌的機率則高出兩倍。研究人員也發現，利用窗簾等方式隔絕戶外藍光的居民，罹癌率較低。暴露室內人工光線較高的男性，罹患攝護腺癌的機率則提高2.8倍。在該研究中，室內人造光的暴露狀況是透過問卷來確定，戶外光則是由國際太空站（ISS）攝得的夜晚影像加以評估。

該研究第一作者、英國艾希特大學（University of Exeter）環境永續研究所博士德米奎爾（Alejandro Sanchez de Miguel）指出，這項研究首次直接觀測較高解析度的光色，並將其與個案關聯。此前的研究也利用衛星影像測量大都市夜晚的人造光強度，但該研究首次聚焦於藍光。

藍光的波長比可見光譜中其他光短，亦即它比其他類型的可見光能量較高。藍光抑制腦中褪黑激素的分泌已廣為周知，該荷爾蒙在晚間9時至早上8時分泌，主要功能是控制人體的生理時鐘，褪黑激素濃度低時雌激素濃度將增加，進而有引發乳癌之虞，並可能增加基因突變機率，降低DNA的修補，並削弱免疫系統，凡此種種都將提高攝護腺癌的罹患風險。

不過，並非所有LED燈都會散發藍光，只有色溫超過3千K（Kelvin）才會。