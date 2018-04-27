恐怖慎入！玩飛鏢男子準度差 射中正妹右眼

飛鏢近年成為熱門的休閒活動之一。（法新社）

2018-04-27 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕近日，一名外國正妹頭頂飛鏢靶，吆喝朋友射飛鏢，結果朋友準度不夠，疑似射中她的眼睛。正妹眼睛被射中的影片釋出後，引起網路熱議。

美國知名論壇「Reddit」有網友PO文，以靶心（bullseye）為題的影片，影片中一名國外正妹要求男性朋友射飛鏢，她則坐在標靶下方，一臉笑瞇瞇地等待朋友。

當男子丟出飛鏢時，卻射偏擦過外國正妹頭髮。正妹沒對男子射偏而生氣，反倒覺得好玩，她還邊笑邊說，「剛才的感覺就像射到我頭上的蘋果。」結果，男子丟出下一支飛鏢，竟然射中她的右眼。正妹迅速地拔掉飛鏢，並痛苦地掩住右眼，起身離開畫面。

驚悚的影片釋出，引起網友們熱議，許多網友好奇女子的傷勢，「迅速拔掉，眼睛不會有問題嗎？」，但也有網友認為，「女子最後很淡定的放下杯子」、「搞不好射中眼窩而已」；其他網友則紛紛撻伐男子，「女子都受傷了，怎麼還射第三次」、「應該直接扔掉最後的飛鏢」。

影片也引起國外媒體關注，《太陽報》報導，正妹的傷勢至今仍未被證實，但如果她確實被射中眼睛，可能導致右眼失明。

影片連結

男子射出飛標擦過正妹的頭髮，正妹當時又驚又喜。（圖截自Liveleak影片）