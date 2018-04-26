北極神秘「變形冰窟」曝光 NASA：無法解釋的現象

科學家日前於北極發現神秘變形冰窟，至今仍無法解釋此現象。（圖擷自《NASA》官網）

2018-04-26 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）日前在加拿大麥肯齊河三角洲西北約50英里處發現神秘冰窟，而這些冰窟隨著時間會出現又消失，科學家認為，這片海域溫度處於冰點以下，理論上不會出現溶解的情況，目前仍是未解之謎。

綜合外媒報導，NASA將這次觀測任務命名為「冰橋行動（Operation Icebridge）」，為期六個月對兩個半球進行密集調查。其中，科學家約翰·桑塔格（John Sonntag）14日在拍下這些冰窟幾分鐘後，冰窟卻又全部消失。研究人員將照片放上網路，吸引許多專家討論，但仍沒有人可以解釋這樣的現象。

研究團隊將照片命名為「四月謎題（April 2018 Puzzler）」，舉辦網路解答遊戲，引發許多網友熱議，也吸引許多冰川學家、地理學家參與。部分網友懷疑官方是否把外太空圖片誤當作北冰洋圖片；也有網友認為，這些形狀像變形蟲的洞可能是隕石的殘餘物。

馬里蘭大學冰川學家舒曼（Chris Shuman）表示，這可能是由向外流出的地下熱泉引發的隨機自然現象，也可能是因為全球暖化導致的局部異常自然現象。寒區研究和工程實驗室的海冰科學家克里斯（Chris Polashenski）也表示，他曾經看過像這樣的景況，但對它們還沒有一個明確的解釋，他認為海豹呼吸孔是一種可能，但也認為這些洞有可能是對流造成的。