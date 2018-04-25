文金會會場曝光 細心布置暗藏玄機

會場背景墻上懸掛著韓國著名畫家申璋湜的作品《從上八潭俯瞰金剛山》，象徵南北韓的和解，屆時文、金兩人將在該幅圖畫前握手合影。（圖片取自韓國電視台SBS新聞影片）

2018-04-25 17:24

〔編譯羅綺／綜合報導〕本週五南北韓首領即將舉行歷史性的會晤，今（25）日「文金會」會場首度曝光，據傳會場布置處處暗藏玄機。

《韓聯社》報導文金會將在板門店的「和平之家」舉行，今日南韓青瓦臺首次對外公開整修後的和平之家內部景象。

先前兩次的南北韓首腦會議中，雙方皆從會場兩側的出入口各自入場，並圍繞「方桌」入座。而這次則安排，文在寅與金正恩一同從會場中間的出入口走進會場，圍繞「橢圓形」的會議桌相視而坐。

方桌有稜有角，強調彼此之間的差異，正式而嚴；而圓桌沒有稜角，有助於產生「我們是一起的」的心理暗示。

在主會議桌上特別安排，文在寅與金正恩兩個主位距離相隔2018毫米，象徵在2018年迎來和平。

此外，會議桌兩側分別擺放7把椅子，椅背上刻有朝鮮半島的圖案，暗示著和平統一。會議桌後方還擺了一張方桌，供列席人士就坐。

會場背景牆上懸掛著韓國著名畫家申璋湜的作品《從上八潭俯瞰金剛山》，金剛山是半島名山之一，象徵南北韓的和解，同時預祝未來的合作順利；屆時文在寅與金正恩將在《從上八潭俯瞰金剛山》前握手合影。

（影片取自韓國電視台SBS 뉴스）