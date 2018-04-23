爆料都是假？中國宣稱偵破郭文貴偽造國家公文

2018-04-23 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶公安局今日召開案件通報會，稱破獲流亡海外的中國富豪郭文貴，以及同夥陳志恆、陳志煜，偽造國家機關相關文件。目前陳志恆、陳志煜已遭公安機關依法採取強制措施，郭文貴部分，公安機關則表示將與美國執法部門合作進行查核。

根據中國《人民日報》報導，中國「紅色通緝令」名單中，流亡美國的郭文貴，日前以直播的方式，指控中國黨政軍人士涉貪，並不時在網路上「爆料」。

重慶公安機構表示，2017年8月以來，郭文貴為了尋求政治庇護，編造大量假訊息，並與同夥陳志恆、陳志煜，偽造超過30份中共中央、國務院等相關國家機關公文，在網上公布。

公安機關指出，郭文貴除了與陳志恆、陳志煜偽造國家公文外，3人為牟取利益，還會將這些偽造的國家公文，提供給一些境外機構。

此外，公安機構更宣稱，同夥的3人還涉嫌編造，包括多位中央領導和省部級領導，在境外有私生子、房產、情婦、巨額存款，以及企業單位，甚至個人的假訊息，情節相當嚴重。

公安機構也表示，陳志恆、陳志煜到案後，對郭文貴指使其偽造國家機構相關公文的犯罪「供認不諱」，此案仍在進一步偵辦，將繼續公布相關案情。

公安機關目前已以涉嫌偽造國家機關公文罪，對陳志恆、陳志煜，採取刑事強制措施。郭文貴方面，公安機關則表示，將通過執法合作管道，與美國執法部門合作進行核查。