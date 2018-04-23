中國顏面不再 北韓與美「川金會」讓「強國」當旁觀者

2018-04-23 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕兩韓最高領導人會面在即，而廣受矚目的「川金會」也將在5月或6月初時登場，今《紐約時報》分析指出，在這兩場世紀會談中，中國似乎被置身事外，僅能以旁觀者角度觀看，更慘的是，中國未來有可能面臨南韓、北韓皆向美國靠攏的局面。

近期有消息指出，南韓將和美國、北韓簽訂終止韓戰的條約，過去韓戰僅簽署停戰協議，就理論上而言兩韓從未真正握手言和，而今止戰消息突然宣佈，中國完全沒有干涉機會，這也讓中國有分析師擔憂，要中國和國家主席習近平為下次發生「突發事件」做好準備。

《紐約時報》指出，過去中國總有「當老大」的心態，特別是針對東北亞的情勢，香港嶺南大學政治學教授張泊匯表示，這次兩韓間的協定，讓中國突然之間變成局外人。

關於美國及北韓關係方面，川普政府極力要求金正恩全面「去核化」，而北韓也在稍早承諾將停止使用核能，未來也不會再見到核武測試。儘管兩國間止於「隔空口頭協議」，無核化尚未有書面合約簽署，張泊匯還是認為，只要美國、北韓間簽署重大協議，將使整個東北亞的局勢大洗牌，而中國清楚知道無法干涉北韓的決定，屆時，中國又再次被置身事外。

過去美國曾經要求中國，減少對北韓物資輸出，特別是敏感的武器相關資源。《路透》報導，中國海關統計，第一季出口到北韓總額31.3244億人民幣，已呈現下滑趨勢。不過有中國分析師透露，中國似乎不想和北韓關係疏遠，現今兩國交易又逐漸熱絡起來。