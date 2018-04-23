致敬馬克思無貨幣理論 德國發行0歐元紙鈔

知名哲學家馬克思今年適逢200年冥誕，故鄉德國古城特里爾發行了印有馬克思肖像的0元紙鈔來致敬他的理論。（法新社）

2018-04-23 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕著名哲學家、社會學家卡爾．馬克思（Karl Marx）生於1818年5月5日，今年適逢200年冥誕，故鄉德國古城特里爾（Trier）除了將鎮內的紅綠燈的小人換成馬克思外，還發行了印有馬克思肖像的紙鈔，其面額為0。

綜合外媒報導，德國古城特里爾為馬克思出生之地，他也在這生活了17年，為迎接馬克思200歲冥誕，特里爾舉辦一系列的大型活動來慶祝馬克思冥誕，包括展覽、研討會、閱讀活動，及音樂會等，鎮內的紅綠燈也替換成馬克斯模樣，馬氏小綠人及小紅人吸引不少民眾目光，許多人駐足拍照留念。

同時經歐洲中央銀行授權，當地旅遊局發行了印有馬克思頭像的0歐元紙鈔，這張紫色的0歐元紙鈔，正面印有馬克思的頭像，而背面則是歐洲各國地標，包含艾菲爾鐵塔、科隆大教堂、羅馬競技場等等。

當地旅遊官員指出，這次發行的0歐元鈔票，與真鈔材質同等級，之所以印刷這樣的紀念幣，是為了體現馬克思提出的無貨幣理論，「當馬克思研究貨幣理論時，他說過最好全面廢除貨幣，所以推出這樣一種0歐元紙鈔，完美符合馬克思的思想。」

雖然這張鈔票面額為0，但是售價為3歐元（約新台幣109元），首批5000張已被搶購一空，目前緊急加印2萬張0元紙鈔。