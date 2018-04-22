棄核攏係假？北韓邊境疑似核等級石墨廠曝光

北韓領導人金正恩日前宣布不再核試，但美國核武研究單位透過衛星影像發現，北韓靠近中國的邊界地區，疑似有一座核等級石墨工廠仍在運作。（翻攝自google）

2018-04-22 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前宣布不再核試，但美國核武研究單位透過衛星影像發現，北韓靠近中國的邊界地區，疑似有一座核等級石墨工廠仍在運作。

《華盛頓郵報》報導，美國科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）發布的報告指出，在北韓邊境城市青水（Chongsu）的紅色屋頂建築物，可能是製造高純度石墨的工廠，這種石墨用來供應製造核反應爐及相關武器。

研究所創辦人、前聯合國武器檢查員歐布萊特（David Albright）指出，該處工廠之所以曝光，來自北韓向海外買家兜售石墨的行銷文件。北韓可能藉由這類工廠暗中發展核武，同時外銷增加北韓亟需的海外收入。

金正恩昨天（21日）高調宣布，要停止一切核武試驗和飛彈試射，在高峰會前釋出善意。但研究人員指出，北韓曾有多次不守信用的前科，呼籲華府應審慎看待，並從北韓方面取得更明確可信的承諾。