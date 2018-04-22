涉溫州高鐵事故公司 獲香港高鐵主要維修合約

2018-04-22 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣深港高鐵香港段，預計在今年9月通車，除了通關手續「一地兩檢」頗受爭議，有關香港段高鐵的系統維修，竟有涉及2011年溫州高鐵事故的公司獲得2份主要合約。

法國國際廣播電台（rfi）今（22）日引述港媒指出，香港段高鐵的信號系統、中央控制室系統、鐵路供電系統及無線通訊系統的維修保養，全部由中國公司包攬。其中，「北京和利時系統工程公司」獲得信號系統維修服務和主控制系統維修服務2份主要合約，共2.8億港元（約10億新台幣），為期3年合約已在上月生效。

2011年7月，中國溫州發生2列高鐵追撞事故，造成40人死亡，至少192人受傷。這2列高鐵的自動列車保護系統，都是北京和利時公司所供應。

港鐵發言人則表示，據中國官方公布的調查報告，溫州高鐵事故起因與北京和利時的系統無關。中國國務院專家調查組稱，原因是組織和管理不善人為調度失誤。

據《香港01》指出，和利時2011、2012年已先後獲得香港高鐵主控系統及2個訊號系統的合約，價值5.546億港元（約20億新台幣）。

香港公民黨立法會議員譚文豪說，和利時先後獲得巨額合約，情況「令人擔心」，憂心若將高鐵系統完全交給中國公司負責，一旦出現故障，未必能即時掌握狀況，更擔心若發生嚴重事故，港鐵和和利時可能互相串通掩護。