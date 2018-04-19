美國大腸桿菌大爆發 官方呼籲不要吃生菜！

2018-04-19 22:04

［編譯羅綺／綜合報導］美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，近日多型態的大腸桿菌爆發，住院人數不斷增加，疑與生食切碎的蘿蔓萵苣有關。

CDC表示，自3月13日以來，美國16個州約有53人受到感染，其中31人已住院，5人引發溶血性尿毒綜合症（Hemolytic-uremic syndrome, HUS），恐有生命危險；目前沒有人死亡。

CNN報導，大腸桿菌疫情嚴重的地區有：賓夕法尼亞州、愛達荷州、紐澤西州和蒙大拿州。其他出現病例的地區包括：阿拉斯加州、亞利桑那州、加利福尼亞州、康乃狄克州、伊利諾州、路易斯安那州、密西根州、密蘇里州、紐約州、俄亥俄州、維吉尼亞州和華盛頓州。

通常大腸桿菌在感染後2到8天開始出現症狀，大部分患者吃下細菌後3到4天就容易發病。其症狀包括：嚴重的胃痙攣、腹瀉和嘔吐，但多數人會在5到7天內康復。年長者、幼童、免疫力不佳的人，都是容易感染大腸桿菌的族群。

上週CDC向亞利桑那州尤馬地區的居民和餐廳發佈警告，並指出「多數受感染民眾皆表示，近期曾經在餐廳吃沙拉，而生菜（蘿蔓萵苣）是沙拉中唯一共同且常見的食材」。目前官方尚未確定哪個品牌、供應商、經銷商，或是生產者是汙染源。

CDC建議人們遠離切碎的蘿蔓萵苣，並警告「消費者購買沙拉，包括切碎的生菜和沙拉醬，都不應該食用，為安全考量，應直接丟棄。」