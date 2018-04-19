封閉式培訓機構釀悲劇 教員壓制13歲學生釀窒息身亡

2018-04-19 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東雅博教育培訓學校日前發生一起學生傷害致死刑事案件。一名13歲王姓男學生16日晚間與該培訓機構兩名教員發生衝突，兩名教員在壓制王男的過程中，致其窒息死亡。兩名嫌犯目前已依涉嫌故意傷害致死罪遭警方拘留。

據《北京青年報》報導，16日晚間一名教員王某森到警察局投案，稱該培訓機構有一名學生死亡，警方經調查發現，死者為13歲王姓男學生，他在16日晚上7點40左右與兩名教員在多媒體教室內因管理問題起衝突，教員在控制男同學的過程中致其窒息死亡。兩名教員被警方依法刑事拘留，全案仍進一步調查中，而該機構的宣傳網站多數都已關閉。

山東雅博教育培訓學校是一所位於濟南市天橋區的民辦教育機構，辦學內容包括心理健康教育、國學教育等。據報導，該機構多次對外宣稱是「濟南最好的戒網癮學校」，家長把小孩送到該機構進行全封閉式的管理，以心理輔導結合行為糾正教育，對學生進行半天軍事化和半天文化課程，其中包括「感恩教育、勵志教育、文明禮儀、弟子規」等課程。

該機構的宣傳網站中註明，「我們這裡不打人，孩子本來就是叛逆期，如果打人，家長在家裡直接打罵就可以了」。一名曾在該培訓機構待過半年的學生接受《北京青年報》訪問表示，他對於此次事件「並不意外」，他說「裡面長期存在虐待學生的情況」，他到學校的第一天就被打了。教員虐待學生的方式有很多，總結起來稱作「雅博十大酷刑」，像是「憋氣大功」，教員用濕毛巾捂住學生的嘴，其他人按著學生的四肢，被捂一分鐘左右就會昏厥。而他的父母親根本不知道自己孩子在裡面的狀況。