京都二條城遭不明粉末汙損 3台女幹的：要鎮靈

2018-04-19 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都的世界文化遺產「二條城」去年4月遭工作人員發現，城內包含「二之丸御殿」等50多處地方遭撒、塗抹茶色粉末，引起關注，結果經過調查，兇手竟是台灣籍女子！

《京都新聞》報導，京都府警方今（19）日表示，已將涉嫌撒粉的3名台灣籍女子給逮捕，3人坦承犯案，並供稱此舉是為了鎮壓死人的亡靈。

二條城工作人員去年4月18日發現，城內包含「二之丸御殿」等50多處地方遭撒、塗抹茶色粉末，由於汙損嚴重，當天二條城和二之丸御殿緊急宣布停止開放參觀。