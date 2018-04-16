搞笑平台遭封殺 中國學者直批官員:你爹你媽若不低俗，你是哪來的？

2018-04-16 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府嚴管社群媒體，日前以「低俗」為由，封殺搞笑類影音平台「內涵段子」。中國學者郭於華投稿外媒指出，沒有哪個社會只存在一種品味，只認同一種產品，只允許統一的娛樂模式，只肯定一種生活方式，更直言，「你爹你媽若不低俗，你是哪來的？」

中國官方近來頻頻出手整頓網路短影音平台，日前以「存在導向不正、格調低俗等突出問題」為由，下令永遠關閉「今日頭條」網站旗下的搞笑類「內涵段子」App。為此，有大批用戶11日凌晨開著上百輛車聚集中國廣電總局前按喇叭抗議。

對此，北京清華大學社會系教授郭於華投稿金融時報中文網指出：「憑什麼斷定你喜歡的高尚我喜歡的就低俗？你喜歡的健康我喜歡的就不健康？你喜歡的積極向上我喜歡的就消極低迷？又有誰能做出這樣的判斷？那些指責不同娛樂方式的『高尚』人們可以先想一下：你爹你媽若不低俗，你是哪來的？」

郭於華表示，不難理解這件事為何會引起強烈反彈，因為這是「干預了千百萬人而且是最富生機的青年人的生活方式，禁止了人們自主的選擇，剝奪了人之為人的尊嚴」，在不觸及法律限度、不對他人造成傷害的情境下，人們自主地選擇生活方式具有理所當然的合法性與正當性；「追求幸福和有尊嚴的生活是天賦的人之本性，這種人性的力量不可能永遠被阻擋。」

郭於華最後指出，「段子」之事表明，許多事件本無關政治，但是，一旦人們的日常生活被強行介入，被強制干預，本不是政治的事情就免不了被政治化，不關心政治的人們也被捲入政治，因為是政治找上門來，所以人們除了面對別無選擇。

《中央社》指出，郭於華經常針對中國時事向外媒發表看法。她在2014年曾向《華爾街日報》表示，中國的城市化是一個看不見人的城市化，不要農民的城市化。這段訪問過了2年多以後，北京發生驅趕「低端人口」事件。