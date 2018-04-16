「常玉侄兒」跨海來台索討3.3億畫作 法院判敗訴

「四女裸像」為常玉全盛時期之作品。（圖擷自國立歷史博物館）

2018-04-16 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕著名法國華裔畫家常玉生前受教育部邀請來台辦展，先後寄出42幅畫至台灣，後來因護照問題無法前來，2年後不幸過世，教育部便將42幅畫交給史博館收藏為鎮館之寶。日前一名自稱為常玉姪子的中國籍男子常錦茂跨海提告，向教育部、史博館追討畫作，被台北地院判敗訴。

據《蘋果》報導，常玉出生於中國四川省，是中國最早期的留法學生之一，之後留居巴黎。2011年作品「五裸女」圖在香港拍賣以高達新台幣6億元成交，創下華人畫家油畫拍賣紀錄。

常錦茂主張，常玉於1964年應教育部邀請在台灣辦個展，先將42幅作品自法國寄到台灣，打算辦完展覽後在台定居，但因故無法前來，不久後逝世。當時教育部及駐比利時文化參事辦公室的公文可證，該批畫作是「借展」，教育部竟霸佔至今，還移交給國立歷史博物館收藏，甚至辦畫展。因此跨海提告，主張繼承權。

教育部主張，人在中國的常錦茂等家屬沒有繼承權，且常玉過世前2年都未討還畫作，已「默示」拋棄所有權；又台北地院認為，常錦茂是中國人民，依法最多只能繼承200萬元，超過部分歸屬台灣地區同為繼承人，這批畫作價值高達3億300萬元，因此駁回常錦茂請求，仍可上訴。

不少網友紛紛留言：「自認為『默示』拋棄所有權嗎？明明是借展，人家無法來台，走了，就變成你的，這不是土匪強盜還真的想不到什麼形容。」、「感覺我們就是強盜。該還人家就還人家，當然要確定來告的人是常玉的姪人或親人。」、「我怎麼覺得，有點丟臉」。