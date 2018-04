2018-04-14 10:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普宣布,為了要懲戒敘利亞政府軍對平民使用化學武器,已下令美軍對敘利亞發動攻擊。遭到砲轟的敘利亞首都大馬士革畫面陸續曝光,包括敘利亞發射防空飛彈。

綜合外媒報導,川普在稍早記者會上宣布,已下令對敘利亞發動空襲,英國與法國也參與這次的行動。目前得知,2艘飛彈驅逐艦和戰鬥機都投入此次的空襲,敘利亞則發射防空飛彈攔截,據傳成功攔截13枚飛彈,大馬士革遭攻擊的地區陷入火海。

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s