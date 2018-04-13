涉替中國蒐集流亡藏人訊息 瑞典起訴西藏男子

瑞典檢察官週四（12日）起訴一名西藏男子，涉嫌為中國進行間諜活動，四處蒐集流亡藏人的相關訊息。圖為聲援西藏的集會。（歐新社）

2018-04-13 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典檢察官週四（12日）起訴一名西藏男子，涉嫌為中國進行間諜活動，四處蒐集流亡藏人的相關訊息，他被控進行「嚴重非法的情報活動」，最重可被處4年監禁。

綜合外媒報導，瑞典國家安全機構SAPO發言人斯坦林（Daniel Stenling）表示，受到指控的這名男子於今年2月26日被逮捕。SAPO已經觀察這名男子一段時間，獲知他如何蒐集在瑞典藏人社區訊息，並轉交給一名身分不明的「外國」情報官員。

瑞典檢察官容克威斯特（Mats Ljungqvist）說，男子蒐集的流亡藏人資訊，包括個人訊息，從住址、家人到政治活動、旅行和會談等。

容克威斯特指出，這是一起嚴重的罪行，因為間諜行動針對的是一個特別易於受到侵害的群體。他說，難民「必須能夠有安全感，能夠行使憲法賦予他們的自由─比如抗議一國政府，而無須冒受到迫害或其他不正當對待的風險」。

容克威斯特說，這名男子曾與波蘭和芬蘭的中國官員進行過接觸。他告訴瑞典電視台（SVT），男子至少一次收到5萬瑞典克朗（約17萬新台幣）的費用。

瑞典西藏社區團體主席喬頓（Jamyang Choedon）說，西藏社區包括兒童約有140人，「我們都認識彼此，我認識這個人（被捕男子）」。