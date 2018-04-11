英國老牌餅乾盒藏玄機 設計師偷畫野砲圖超情色...

餅乾盒看似很正常。（圖擷自每日星報）

2018-04-11 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國老牌餅家「Huntley & Palmers」的餅盒蓋上，過去被發現驚人畫面，當年的設計師竟然在插圖裡的草叢中，畫上男女、小狗打野砲的景象，1970年負責該設計的畫家希爾（Mike Hill）出面解釋，會這樣做只是因為好玩。

綜合外媒報導，「Huntley & Palmers」的餅乾盒在1970年代就推出，暗藏野砲的插畫在1980年就被人發現，如金有不少人想花重金收藏該餅乾盒，拍賣價格已達300英鎊（約新台幣1.24萬元）。

惡搞畫上野砲情形的畫家希爾最近出面受訪，他解釋「我這樣做只是出於好玩。我本來就是個調皮的男孩，我對Huntley & Palmers完全沒有惡意。我只想在畫作裡加上一些色色的東西。」

過去有傳聞指出，希爾會惡搞「Huntley & Palmers」，是因為他是不甘被業者辭退而報復，不過事隔多年他終於出面澄清，他當年只是自由畫家，並不會「被開除」，因此不可能為此報復。希爾後來也陸續在兩款餅乾盒上藏「打砲圖」，這些「創作」也已被發現。

草叢中有不尋常的事情發生。（圖擷自鏡報）