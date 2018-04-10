澳洲24H鐵皮屋無人書店 意外成憂鬱避風港

澳洲1間24小時營業的書店「Logical Unsanity」，突破人們對於書店的印象，開在1個簡陋的鐵皮屋裡，而且沒有任何店員或老闆顧店，客人買書付錢完全是自助的。（圖翻攝自Logical Unsanity Books & Miscellaneous Phantasmagoria Facebook）

2018-04-10 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1間24小時營業的書店「Logical Unsanity」，突破人們對於書店的印象，開在1個簡陋的鐵皮屋裡，而且沒有任何店員或老闆顧店，客人買書付錢完全是自助的，就算不付錢，老闆也不太在意。

《澳洲廣播公司》報導，布里斯本（Brisbane）西部1間24小時營業的書店，是1間完全無人管理的書店，書店客人會自己拿走想要的書，自己留下想付的金額。書店老闆詹金斯（Yarran L. Jenkins）表示，這間店他已經開3年了，雖然沒有人看管，但只拿書不付錢的人出奇地少，而這種無人管理的模式，也吸引了1批死忠顧客，客人在這間書店裡，不會有被店員關注的壓力，他們可以買任何他們想要的書，不用擔心被他人評斷。

書店老闆詹金斯坦承，其實會開24小時營業又無人管理的書店，起初只是因為自己的懶惰，不想一直開、關店，他開這間店的目的，本來就不是因為想賺大錢，只是出於對書的喜愛，書店的收入足夠支應他的日常開銷就足夠了。而對於那些買書不付錢的人，詹金斯更豁達地說，「沒關係，這就像是鞦韆來回擺盪，有些人不付錢，也有些人會願意付比標價更高的金額」。

另詹金斯也感到意外，這間書店竟然默默地成為一些焦慮或憂鬱的人的避風港，「Logical Unsanity」書店裡有1本留言簿，曾經有人在留言簿上寫下，「現在是晚上11點，我心情不太好，所以開車過來這，發現自己被很多美麗的戰利品包圍，這裡讓我的心情變好了」，詹金斯說，他不知道這位客人發生了什麼事，但這些客人的回饋，都讓他更有動力經營這間書店。