太幸運！ 壁櫥撿到一幅畫 估價1.2億至3.2億元

2018-04-04 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕天底下有那麼好康的事？美國愛荷華州狄蒙霍伊特謝爾曼藝術中心執行總監沃倫（Robert Warren），偶然在壁櫥裡發現一幅畫，他原先認為這沒甚麼價值，突然看到畫背面有展出標籤，經過鑑定後才知道畫作價值不斐，拍賣價格可能在400萬美元（約新台幣1.2億元）至1100萬美元（約新台幣3.2億元）之間。

據《CNN》報導，這是一幅神話人物裸體油畫，保存狀況很差，被水潑到還有破損，但背面的標籤顯示它曾在紐約大都會藝術博物館展出。沃倫追查後才發現，原持有者柯林斯（Nason Collins）於20世紀搬遷到狄蒙，在拍賣會買下這幅畫並借給博物館，此後他的子女將畫作捐贈出去，就這樣放在藝術中心畫廊裡。

經過學者鑑定，確認這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的大作，完成年份可能在1595年至1600年之間，畫作名為「阿波羅和維納斯」，可以看到阿波羅拿著一把琴，而愛情女神維納斯正在全裸作畫，還有她的兒子邱比特相伴。人物旁邊有幾串珠寶和一籃鮮花。

沃倫說，之後畫廊花了將近一年的時間，才將這幅畫復原並裱框，按照Otto van Veen其他作品的銷售金額，它的價值在400萬美元至1100萬美元之間，但沃倫表示，目前暫無出售畫作的打算。

  • 美國愛荷華州狄蒙霍伊特謝爾曼藝術中心壁櫥裡撿到的一幅破損畫作，價格竟然在400萬美元（約新台幣1.2億元）至1100萬美元（約新台幣3.2億元）之間。（圖擷自DSM Magazine）

    美國愛荷華州狄蒙霍伊特謝爾曼藝術中心壁櫥裡撿到的一幅破損畫作，價格竟然在400萬美元（約新台幣1.2億元）至1100萬美元（約新台幣3.2億元）之間。（圖擷自DSM Magazine）

  • 這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的大作，畫作名為「阿波羅和維納斯」，經過修復後重回原貌。（圖擷自DSM Magazine）

    這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的大作，畫作名為「阿波羅和維納斯」，經過修復後重回原貌。（圖擷自DSM Magazine）

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