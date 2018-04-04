太幸運！ 壁櫥撿到一幅畫 估價1.2億至3.2億元

2018-04-04 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕天底下有那麼好康的事？美國愛荷華州狄蒙霍伊特謝爾曼藝術中心執行總監沃倫（Robert Warren），偶然在壁櫥裡發現一幅畫，他原先認為這沒甚麼價值，突然看到畫背面有展出標籤，經過鑑定後才知道畫作價值不斐，拍賣價格可能在400萬美元（約新台幣1.2億元）至1100萬美元（約新台幣3.2億元）之間。

據《CNN》報導，這是一幅神話人物裸體油畫，保存狀況很差，被水潑到還有破損，但背面的標籤顯示它曾在紐約大都會藝術博物館展出。沃倫追查後才發現，原持有者柯林斯（Nason Collins）於20世紀搬遷到狄蒙，在拍賣會買下這幅畫並借給博物館，此後他的子女將畫作捐贈出去，就這樣放在藝術中心畫廊裡。

經過學者鑑定，確認這幅畫是16至17世紀荷蘭大師Otto van Veen的大作，完成年份可能在1595年至1600年之間，畫作名為「阿波羅和維納斯」，可以看到阿波羅拿著一把琴，而愛情女神維納斯正在全裸作畫，還有她的兒子邱比特相伴。人物旁邊有幾串珠寶和一籃鮮花。

沃倫說，之後畫廊花了將近一年的時間，才將這幅畫復原並裱框，按照Otto van Veen其他作品的銷售金額，它的價值在400萬美元至1100萬美元之間，但沃倫表示，目前暫無出售畫作的打算。