女槍手身分曝光！ 動保網紅疑遭YT停權憤而行兇

女槍手身分遭起底，是一名奉行純素主義的動保人士。（擷取自Facebook）

2018-04-04 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國加州聖布魯諾的YouTube總部，當地時間3日下午驚傳槍擊案，一名女性槍手在警方趕到時已自戕身亡，早先有報導稱此為一樁情殺，但女殺手身分稍早曝光，她是一名奉行純素主義的動保人士，疑因YouTube帳戶遭官方停權才憤而行兇。

綜合外媒報導，根據初步調查結果，犯下槍擊案的女性槍手是39歲的動保人士阿格達姆（Nasim Aghdam），她在臉書、IG及個人網站上化名「Nasime Sabz」，推廣純素主義（Veganism）與動物福利法案，更曾製作電視廣告及動物權利影片提供電視台播放，以呼籲人們選擇健康及更加人性化的生活方式。

據悉，阿格達姆在YouTube上先後創有兩個頻道，分別是「Nasime Sabz」與「Yesil Nasim」，她在兩個頻道均上傳了約200部影片，並各自擁有1.2萬、1.1萬訂閱人數。然而，這兩個頻道目前都被YouTube判定「嚴重違反禁止垃圾內容、詐欺行為及誤導性內容的政策」，遭官方停權。

報導稱，阿格達姆過去多次公開對YouTube表達不滿，宣稱後者透過專制政策，促進歧視的行為並迫害欲宣揚真相的人們，她也曾控訴YouTube將其頻道停權，且未給予她上傳的影片觀看次數應得的廣告分紅。

槍擊案爆發後，外媒第一時間引述目擊者說法，指女槍手向其男友開槍後自轟亡，更稱此槍擊案可能是一樁情殺，警方當時表示已初步排除恐怖攻擊的可能。