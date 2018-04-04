打到自己人！中國對美關稅戰 在美中企受重傷

中國對美國豬肉進口產品課徵25％關稅，使得買下維吉尼亞州全球最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司的中國萬洲國際，股價崩跌11％。（美聯社）

2018-04-04 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國財政部自4月2日起對美國豬肉進口產品課徵25％關稅，原本是報復美國展開貿易戰的舉動，卻無意間傷及自家在美企業。中國萬洲國際2013年以50億美元（約新台幣1456億元）收購維吉尼亞州的全球最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司，自中國宣布提高豬肉關稅以來，萬洲國際股價大跌11％。

據《CNN》報導，中國是美國豬肉生產商第3大出口區，美國肉類出口協會的數據顯示，去年生鮮豬肉出口了近50萬噸到中國，價值約11億美元（約新台幣320億元）。新加坡獨立分析師勞爾（Valerie Law）認為，中國對美豬的高額關稅，可能會使萬洲國際旗下的史密斯菲爾德營業利潤減少12％至18％。

至於預計會受關稅影響的其他美國豬肉生產商如泰森食品 （TSN），其股價已下跌超過6％。在日前關稅尚未生效時，史密斯菲爾德執行長沙利文（Kenneth Sullivan）表示，雖然利潤的確會受到影響，但該公司產品出口到全球40個國家，對中國出口的生鮮豬肉僅占銷量的5％至7％。

不過，中國對美關稅發布後，史密斯菲爾德發言人拒絕評論此事，萬州國際也不願回應。事實上，中美貿易緊張局勢可能會讓萬州國際的情況更糟，因為中國的下一波目標可能是美國大豆，但制裁大豆將對中國食品工業產生影響，畢竟中國養豬業與其他家禽家畜業十分依賴美國進口的大豆當飼料，屆時萬州國際在中國本身的豬肉生產成本也會提高。