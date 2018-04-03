沙烏地變了！ 王儲：以色列有權擁自己的領土

2018-04-03 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯多年來要求以色列需撤出中東戰爭奪取的土地，以阿關係才得以修復。但如今阿拉伯立場轉變，稱以色列有權在自己的領土上安穩地生活，顯示出兩國關係逐漸好轉。

綜合外媒報導，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）目前正在美國訪問3週。沙爾曼在接受美國《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時說：「我相信巴勒斯坦人與以色列人，都有權擁有自己的土地。」但沙爾曼也表示，仍須訂定和平協議，以確保國家穩定，並建立正常關係。

沙爾曼接著表示，沙烏地在以巴問題上的考量，僅在於耶路撒冷清真寺的命運，以及巴勒斯坦人的權益。沙爾曼也指出，以色列與沙國間有不少共同利益存在，以國同時也與海灣合作委員會（GCC）各國有不少共同利益。

訪問中提到伊朗問題時，沙爾曼仍嚴詞批評，連納粹獨裁者希特勒都比伊朗最高領導人阿里·哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）來得好，希特勒當年只是想統治歐洲，哈米尼卻想征服世界。

即便沙烏地阿拉伯與以色列在檯面上，無正式的外交關係，但兩國近年來在檯面下的關係，仍舊有所升溫。沙國更在今年3月，首度開放領空，給予飛往以國的商業航班使用。如今王儲沙爾曼的改變立場的發言，也讓外界猜測，兩國是否準備聯手對抗伊朗這個威脅。