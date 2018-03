板塊運動正發生！肯亞驚見大裂縫 未來非洲恐裂兩半

2018-03-31 15:03

〔即時新聞/綜合報導〕非洲肯亞西南部近日出現一條長達幾英里的大裂縫,造成從肯亞首都奈洛比開往納羅克的高速公路部分路段因而坍塌,專家認為,這是由板塊運動造成,是非洲大陸分裂學說的一大證據。

綜合外媒報導,肯亞本月發生數起地震,地震發生後當地人赫然發現,有道蜿蜒數英里的巨大裂縫就這樣憑空出現,多條道路因而中斷,其中還包括通往肯亞首府奈洛比的國家級高速公路。為修復中斷的交通,當局目前正盡速朝裂縫中填入岩石,同時進行灌漿作業,以盡速恢復公路的運作。

專家推測,這道裂縫是索馬利(Somali)板塊正從奴比安(Nubian)板塊分裂的證據,地質學家阿赫迪(David Ahede)指出,索馬利板塊正以每次2.5公分的速率,逐漸從奴比安板塊分離,在數百萬年後,現在人們熟知的非洲大陸終將分裂成兩半,「這是人類無法阻止的」。

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing... pic.twitter.com/T5YocDauYj