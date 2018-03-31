板塊運動正發生！肯亞驚見大裂縫 未來非洲恐裂兩半

肯亞驚見蜿蜒數英里長的巨大裂縫，造成當地包括通往首府高速公路在內的許多重要道路紛紛中斷。（擷取自YouTube）

2018-03-31 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕非洲肯亞西南部近日出現一條長達幾英里的大裂縫，造成從肯亞首都奈洛比開往納羅克的高速公路部分路段因而坍塌，專家認為，這是由板塊運動造成，是非洲大陸分裂學說的一大證據。

綜合外媒報導，肯亞本月發生數起地震，地震發生後當地人赫然發現，有道蜿蜒數英里的巨大裂縫就這樣憑空出現，多條道路因而中斷，其中還包括通往肯亞首府奈洛比的國家級高速公路。為修復中斷的交通，當局目前正盡速朝裂縫中填入岩石，同時進行灌漿作業，以盡速恢復公路的運作。

專家推測，這道裂縫是索馬利（Somali）板塊正從奴比安（Nubian）板塊分裂的證據，地質學家阿赫迪（David Ahede）指出，索馬利板塊正以每次2.5公分的速率，逐漸從奴比安板塊分離，在數百萬年後，現在人們熟知的非洲大陸終將分裂成兩半，「這是人類無法阻止的」。

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